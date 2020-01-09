Вашингтон, , 22:19 — REGNUM Политика США по Венесуэле и так эффективная, менять её нет необходимости, сообщил 9 января журналистам американский президент Дональд Трамп.

Трамп «У нас хорошая стратегия».

Комментируя политическую ситуацию в Венесуэле, Трамп отметил, что в этой стране «система совершенно выведена из строя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после смещения американского ставленника Хуана Гуйадо с поста главы венесуэльского парламента американская сторона заявила, что стране нужны «переговоры», «переходное правительство» и «честные выборы».

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