Вашингтон, 9 января 2020, 22:19 — REGNUM Политика США по Венесуэле и так эффективная, менять её нет необходимости, сообщил 9 января журналистам американский президент Дональд Трамп.
Комментируя политическую ситуацию в Венесуэле, Трамп отметил, что в этой стране «система совершенно выведена из строя».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после смещения американского ставленника Хуана Гуйадо с поста главы венесуэльского парламента американская сторона заявила, что стране нужны «переговоры», «переходное правительство» и «честные выборы».
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