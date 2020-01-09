Москва, , 22:09 — REGNUM Резолюция Сейма Польши не выдерживает критики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Польские законодатели заявляют о равной ответсвенности гитлеровской Германии и СССР в развязывани Второй Мировой войны.

«Где учили истории этих людей? Для них что-то значат решения Нюрнбергского трибунала? Поставить на одну доску фашистов и борцов с «коричневой чумой» — редкий цинизм, переходящий кощунство», — заявил Слуцкий.

Резолюция Сейма призывает «не перевирать и не фальсифицировать историю».

«Парламентарии Польши хорошо усвоили известный вашингтонский прием «перевалить с больной головы на здоровую» и обвиняют других в том, в чем немало сами преуспели», — указал парламентарий.

По его мнению, подобными резолюциями парламент страны пытается прикрыть постыдные слова и поступки собственных государственных деятелей прошлого, реабилитировать их заигрывания с нацистским режимом.