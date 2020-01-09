Сухум, , 22:25 — REGNUM Проект постановления с предложением об отставке, направленном к президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, приняли депутаты парламента Республики. Об этом 9 янаря сообщает Sputnik Абхазия.

Проект постановления с обращением к действующему президенту страны Хаджимбе с предложением об отставке был принят депутатами парламента Абхазии на экстренном заседании Народного собрания в связи с обострением политической обстановки в стране.

Проект постановления был поддержан 19 депутатами, ещё четверо проголосовали против, один человек воздержался.

Один из лидеров оппозиции Аслан Бжания выразил надежду, что обращение парламента к президенту о сложении полномочий главы государства будет принято. Бжания призвал своих сторонников не покидать зал заседаний до окончательного решения вопроса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сборе депутатов парламента Абхазии на повторное заседание в связи с обострившейся политической обстановкой в стране. Перед заседанием состоялись переговоры делегации от парламента с действующим президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Вход в здание парламента заблокирован сторонниками оппозиции.

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