Лондон, , 21:59 — REGNUM Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза принят 9 января Палатой общин британского парламента.

«За» законопроект проголосовали 330, «против» — 231 человек. Документ принят депутатами нижней палаты британского парламента в третьем чтении.

Напомним, следующей инстанцией рассмотрения законопроекта о Brexit является верхняя палата британского парламента — Палаты лордов.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Великобритании проголосует за соглашение о выходе из ЕС