Сухум, , 21:50 — REGNUM Депутаты парламента Абхазии поддержали проект постановления об отставке президента страны Рауля Хаджимбы. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи со сложившейся напряжённой общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, парламент постановляет… Обратиться к президенту Республики Абхазия воспользоваться статьёй 65 конституции Республики Абхазия и подать в отставку», — говорится в проекте принятого документа.

Проект поддержали 19 из 27 парламентариев.