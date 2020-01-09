Москва, , 21:18 — REGNUM Российская Федерация ведет переговоры с Сирийской Арабской Республикой на предмет возможности открытия в Дамаске филиала одного из ведущих российских вузов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на бывшего главу Счетной палаты и ФСБ, председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергея Степашина.

Он рассказал, что сирийское правительство уже выделило землю в Дамаске для строительства русской школы. Однако позднее стороны провели дополнительные переговоры и решили, что лучше реконструировать уже имеющуюся русскую школу на окраине Дамаска.

А вот выделенный участок будет использован для строительства высшего учебного заведения. Какое именно это будет учебное заведение, пока точно не известно, но ведутся переговоры с МГУ.

«Сирийцы заинтересованы в строительстве российского высшего учебного заведения. Надо думать, может быть, об открытии в стране филиала одного из наших ведущих вузов — МГУ, как это сделано в КНР», — рассказал Степашин.

Также Степашин подчеркнул, что ректор МГУ Виктор Садовничий идею поддерживает.