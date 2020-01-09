Тегеран, 9 января 2020, 21:14 — REGNUM «Чёрные ящики» с разбившегося под Тегераном самолёта Boeing-737 получили механические повреждения, заявил 9 января глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает Tasnim.
Отмечается, что группа, расследующая крушение Boeing-737, занимается расшифровкой записей с бортовых самописцев. Установлено, что блоки памяти в «чёрных ящиках» сохранены.
Напомним, самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавший в Борисполь, разбился через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. Ведётся расследование крушения авиалайнера.
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