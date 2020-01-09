Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Причиной крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737−800 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране стал залп иранского зенитно-ракетного комплекса. Об этом пишет американская газета Newsweek со ссылкой на источники в министерстве обороны США, в американских разведслужбах и в иракских спецслужбах.

Собеседники издания указывают, что украинский пассажирский самолет был сбит иранскими системами ПВО «по ошибке». Также утверждается, что американские спутники зарегистрировали пуск двух ракет типа «земля — воздух» незадолго до крушения самолета.

Официально командование вооруженных сил США никак не комментирует эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, версия о том, что украинский Boeing 737 был сбит иранской ПВО появилась сразу после катастрофы. Дело в том, что самолет разбился менее чем через час после того, как Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. Сторонники этой версии утверждают, что иранские системы ПВО ждали ответного удара США на ракетную атаку и по ошибке приняли украинский самолет за американский бомбардировщик. По нему был нанесен удар.

На данный момент ничего доподлинно о причинах катастрофы не известно. Заявления делаются разнонаправленные. Оба черных ящика самолета были найдены. Иран отказался передавать их кому-либо и сейчас сам занимается их расшифровкой. Сперва сообщалось, что ящики в хорошем состоянии, однако теперь поступает информация о том, что оба они повреждены.