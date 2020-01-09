Сухум, , 21:08 — REGNUM На повторное заседание Народного собрания в связи со сложившейся политической обстановкой в стране собрались депутаты парламента Абхазии. Об этом 9 января сообщает Sputnik Абхазия.

На заседании присутствуют 26 из 35 депутатов, в том числе прибывший из Москвы один из лидеров оппозиции Аслан Бжания и пятеро депутатов, вернувшихся с переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

Депутатами был подготовлен проект постановления с предложением о досрочном сложении действующим президентом Абхазии Раулем Хаджимбой полномочий главы государства. Проект будет обсуждён на следующей сессии парламента. Дата проведения сессии будет назначена депутатами сегодня.

Вход в здание парламента Абхазии заблокирован и контролируется оппозицией, в него можно пройти только со стороны здания администрации президента, которое связано со зданием парламента общим коридором. Возле здания администрации президента остаётся большое количество участников акции протеста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в Сухум одного из лидеров оппозиции Аслана Бжания для участия в заседании депутатов парламента Абхазии в связи с акциями протеста, организованными оппозицией в Сухуме. Оппозиция требует проведения новых президентских выборов в стране, так как считает, что в настоящее время в Абхазии нет законно избранного главы государства.

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