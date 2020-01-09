Тегеран, 9 января 2020, 20:54 — REGNUM Версию о ракетном ударе по украинскому самолёту назвали ложной в Организации гражданской авиации Ирана, сообщает 9 января IRNA.
Комментируя расследование крушения самолёта Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде заявил:
Напомним, в расследовании крушения 8 января 2020 г. Boeing-737 под Тегераном, в результате которого погибли 177 человек, одной из версий является ошибочный ракетный удар по лайнеру иранскими ПВО.
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