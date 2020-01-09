Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Президент США Дональ Трамп заявил, что убитый по его приказу иранский генерал Касем Сулейманиякобы планировал осуществить взрыв одного из американских посольств. Об этом Трамп заявил сегодня, 9 декабря, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», — сказал президент США.

При этом он не стал уточнять, о каком именно посольстве шла речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерал-майора Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. Сулеймани был убит в ночь на 3 января в Багдаде. Вместе с ним был убит заместитель глав шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандис.

После этого Иран нанес ракетные удары по двум американским базам в Ираке.