Москва, , 09:23 — REGNUM Разработчики отечественного программного обеспечения получат шанс выиграть грант на разработку и реализацию своих проектов. С сегодняшнего дня Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начал прием заявок на участие в конкурсе «На реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики, а также по разработке технологический решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации». Как видно из длинного названия, предмет конкурса не ограничивается только программным обеспечением. Соискателям также предлагается получить деньги на разработку технологических идей для создания государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров и Big Data.

Первая серийная советская ЭВМ «Стрела»

Данным конкурсным отбором реализуется федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Общая сумма грантов, на которую могут рассчитывать российские разработчики, составляет 1,47 млрд рублей, при этом сумма гранта на один проект колеблется от 10 до 500 млн рублей и предусматривает обязательное софинансирование со стороны соискателя в объеме не менее 50% от общей сметы проекта.

Нет сомнений в том, что победители конкурсов объявятся очень скоро и активно займутся своими разработками. Сомнения возникают, как только становится очевидным тот факт, что всё разработанное ПО будет создано под оборудование иностранного производства, лидером которого на данный момент остается Intel (США), захватившая почти 70% рынка; следом за ним идет компания AMD (США), достигшая в этом году показателя 30,5%.

В России создали микропроцессоры «Эльбрус» и «Байкал». Их доля на отечественном рынке фактически равна нулю, если не брать во внимание единичные закупки «Таволги» на процессоре «Байкал» и представление на авиасалоне «МАКС 2019» моноблоков «Эльбрус 801 М» и «Бином-КА». Заводов по массовому производству отечественных компьютеров в России на данный момент нет. Всего в России разработкой микропроцессоров занимается менее 20 компаний, используя при этом импортное оборудование. На этом фоне программы и гранты на разработку отечественного ПО для массового потребления выглядят попыткой в очередной раз поставить телегу впереди лошади.

Отрасль отечественной микроэлектроники была разрушена с исчезновением СССР, несмотря на колоссальные достижения в этом направлении во второй половине XX века. Первый универсальный программируемый компьютер в континентальной Европе был создан командой учёных под руководством Сергея Алексеевича Лебедева (1902−1974) из Киевского института электротехники СССР в 1950 году. Первой советской серийной ЭВМ стала «Стрела», производимая с 1953 года на Московском заводе счётно-аналитических машин.

Первой ЭВМ на основе троичной логики стала «Сетунь», разработанная в 1958 году. Первыми советскими серийными полупроводниковыми ЭВМ стали «Весна» и «Снег», выпускаемые с 1964 по 1972 год. Наилучшей советской ЭВМ второго поколения считается БЭСМ-6, созданная в 1966 году. В 1971 году появились первые машины серии ЕС ЭВМ.

С начала 1990-х годов микроэлектроника в России фактически перестала существовать в результате политического и экономического кризисов и сокращения количества заказов со стороны государства.

Первым шагом на пути желания возродить отечественную микроэлектронную промышленность является принятая в начале 2010-х программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013−2025 годы», которая содержит в себе амбициозные планы по увеличению доли отечественных электронных изделий на внутреннем рынке до 40%, а на мировом — до 0,8%. Последний показатель достигнул в 2019 году 0,7% в основном за счет изготовления печатных плат для телекоммуникационной и военной электроники на оборудовании иностранного производства.

Между тем всемирно известные корпорации AMD и Intel непрерывно ведут свою историю с 1969 года и с 1957 года соответственно.

Так за счет чего мы собираемся наверстывать упущенные 30 лет? Одними грантами здесь не управиться.

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