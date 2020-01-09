Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Если бы Тегеран хотел, он бы уже не был под санкциями, сообщил 9 января журналистам американский президент Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Тегеран сильно страдает от западных санкций и мог бы избавиться от них «очень быстро». Это полностью зависит от самого Ирана.

Трамп «Они могут выправить положение в своей стране».

Американский президент добавил, что Иран «охвачен хаосом».

Напомним, ужесточение политики Вашингтона в отношении Тегерана началось с приходом Трампа к власти. До 2017 года Иран рассчитывал на поэтапное снятие западных санкций в обмен на сокращение ядерной программы, но договорённость была расторгнута Вашингтоном.

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