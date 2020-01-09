Сухум, , 20:53 — REGNUM Один из лидеров оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания прибыл в Сухум. Об этом 9 января сообщает Sputnik Абхазия.

Бжания в срочном порядке прибыл в Сухум из Москвы, где проходил лечение, в связи с акциями протеста в Абхазии. Сначала Бжания посетил администрацию президента, а в настоящее время отправился в парламент республики, где проходит экстренное заседание депутатов Народного собрания.

В зале парламента находятся также депутаты, которые ранее были делегированы для переговоров с действующим президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Всего на заседании присутствуют 26 из 35 депутатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи со сложившейся в Абхазии политической ситуацией было созвано заседание депутатов Народного собрания. Пятеро депутатов были направлены на госдачу к президенту Хаджимбе, чтобы передать ему требования протестующих.

Хаджимба заявил депутатам, что будет думать над тем, как разрядить создавшуюся в стране обстановку.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты парламента Абхазии были отправлены на переговоры с президентом