Вашингтон, 9 января 2020, 20:24 — REGNUM Менять военную конфигурацию на Ближнем Востоке Соединённые Штаты не планируют, заявил 9 января американский вице-президент Майк Пенс, передаёт ABC.
По словам американского деятеля, Вашингтон хочет прекратить войны на Ближнем Востоке. Что касается теперешней ситуации в регионе, американцы намерены ждать, «как поступит иракское правительство».
Напомним, иракский парламент после американской ракетной атаки по аэропорту Багдада принял резолюцию о прекращении военного присутствия иностранных сил в Ираке.
Этой же резолюцией прекращается совместная с силами международной антитеррористической коалиции деятельность в рамках соглашения по безопасности.
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