Тюмень, , 20:13 — REGNUM В правительстве Тюменской области 9 января 2020 года назначен новый директор департамента потребительского рынка и туризма. Им стал Александр Сидоров, ранее работавший заместителем руководителя данного ведомства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Прежний директор департамента потребрынка Андрей Пантелеев 18 ноября 2019 года назначен заместителем губернатора Тюменской области Александра Моора.

Александр Сидоров родился в 1982 году в Тюмени. Окончил в 2004 году Тюменский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Трудился замруководителя юридической службы Областного фонда развития жилищного строительства Тюменской области. Потом заведовал сектором аналитики управления законопроектных работ главного правового управления правительства Тюменской области. С 2015 года — в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.