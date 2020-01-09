Сухум, , 20:52 — REGNUM Требования оппозиции были переданы действующему главе Абхазии Раулю Хаджимбе делегацией депутатов парламента страны. Об этом 9 января сообщил журналистам депутат парламента Абхазии Леонид Чамагуа.

Пятеро депутатов парламента Абхазии, в том числе Леонид Чамагуа, встретились с президентом страны на государственной даче и передали требования протестующих.

Рауль Хаджимба в ответ на предъявленные требования заявил, что не готов дать окончательный ответ и собирается подумать над создавшейся ситуацией и над путями её разрешения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам одного из организаторов акции протеста в Сухуме, главным требованием оппозиции является проведение новых президентских выборов в стране. Требовать отставки действующего президента Абхазии оппозиция не намерена, так как сейчас, по мнению оппозиции, в стране нет законно избранного главы государства.

В свою очередь, президент Абхазии Рауль Хаджимба расценил действия оппозиции как попытку госпереворота и намерен в случае необходимости принять меры для введения в стране чрезвычайного положения.

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