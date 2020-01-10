Ростов-на-Дону, , 00:01 — REGNUM На предложение об уравнении пенсий жителей Донецкой народной республики к уровню пенсий жителей Ростовской области оказали влияние как географическое положение регионов, так и общая история. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

«В предложении об уравнении пенсий жителей Донбасса к уровню пенсий жителей Ростовской области есть здравый смысл. Комплексное влияние здесь оказывает как географическое расположение регионов, так и исторические факты. Так, например, Ростовская область и Донбасс ранее были одной промышленной зоной. Ценообразование в Ростовской области и Донбассе также идентично. Однако я не считаю, что пенсионное обеспечение жителей Ростовской области находится на высоком уровне. На Украине пенсионное обеспечение, мягко говоря, находится на низком уровне, поэтому Донской регион выбран исходя из реалий», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что к 1 января 2022 года зарплаты и пенсии работников бюджетной сферы и госслужащих ДНР планируется сравнять с аналогичными показателями Ростовской области России.

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