Москва, , 20:32 — REGNUM Депутату Московской городской думы Евгению Ступину (КПРФ) запретили использовать свой служебный автомобиль для перевозки больных детей в медицинские учреждения. Об этом парламентарий лично рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Маршрут из моих районов, от которых я избирался, до Морозовской клинической больницы неудобный. Приходится делать несколько пересадок на общественном транспорте. Детям в том числе с нарушением опорно-двигательной системы тяжело доезжать до больницы. Поэтому я предложил использовать свой служебный автомобиль, чтобы довозить их в медицинское учреждение», — рассказал Ступин.

Однако аппарат Мосгордумы отказал депутату в таком использовании служебного транспорта. Это обстоятельство возмутило Ступина.

«Водитель отказался ездить без согласования с руководством. Автомобиль предоставляется аппаратом Мосгордумы. Мне пришлось согласовывать с аппаратом, но мне отказали. Якобы законом не предусмотрена такая форма использования автомобиля. Но в законе предусмотрена возможность работы с избирателями, и поскольку перевозка предназначалась для детей моего округа, то я считаю, что это работа с избирателями», — сказал Ступин.

Также депутат Мосгордумы отметил, что считает неприемлемым сам факт обеспечения депутатов Мосгордумы служебным транспортом за счёт бюджетных средств.

«Все чиновники и депутаты, кроме тех, кто имеет доступ к ядерной кнопке, должны передвигаться самостоятельно. Только представьте, в 7.00 они зайдут на станцию «Выхино», протискиваясь через душащую их толпу, в ужасе сразу выйдут назад, попытаются взять такси, которое будет ехать не менее двух часов. Что тогда произойдет? В тот же день будет кратно увеличено количество автобусов и маршрутов для пассажирского транспорта, будет принято решение о новых выделенных линиях для автобусов и такси», — сообщил депутат.

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