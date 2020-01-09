Минск, , 20:02 — REGNUM Россия — это братская страна, заявил 9 января белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства.

По словам белорусского лидера, жители России —это «братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту». Есть те, кто хотел бы столкнуть два народа, но этого допускать нельзя, отметил глава Белоруссии.

Он подчеркнул, что у Белоруссии и России очень важные экономические связи. Но даже если не удастся договориться с Россией, это не станет катастрофой для Белоруссии, поскольку белорусы «встали на ноги благодаря своему труду».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что всегда будет отстаивать суверенитет Белоруссии.

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