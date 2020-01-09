Тегеран, , 19:56 — REGNUM Иранские военные сопровождали ракетный удар по военным объектам США в Ираке кибератакой на американские системы навигации самолётов и беспилотников. Об этом сообщил на пресс-конференции 9 января командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

По его словам, всего по американским военным базам было выпущено 13 ракет. «Через 15 минут после этого вследствие крупной кибератаки беспилотники США вышли из строя, и это стало серьёзным ударом по ним», — приводит слова генерала иранское агентство Tasnim.

Напомним, ранее Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетный удар Ирана по американским военным объектам в Ираке был лишь «началом серии атак во всём регионе».

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