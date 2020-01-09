Лондон, , 19:50 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась в том числе гибель украинского пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран. О этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе разговора Джонсон выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью людей на борту украинского пассажирского самолета.

Зеленский проинформировал Джонсона о тех мерах, которые Киев предпринимает с целью установить все факты о катастрофе. В свою очередь Джонсон предложил Зеленскому поддержку Великобритании.

Глава британского правительства подчеркнул, что необходимо провести полное, точное и прозрачное расследование случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский пассажирский самолет Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. На его борту находились 176 человек, все они погибли.