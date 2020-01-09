Киев, , 19:48 — REGNUM Предоставить доступ ко всем необходимым данным в рамках расследования крушения самолёта под Тегераном пообещал иранский президент Хасан Рухани украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщили 9 января в пресс-службе главы Украины.

Своё содействие Рухани пообещал в ходе телефонного разговора с Зеленским, который состоялся 9 января. Тегеран пообещал Киеву взаимодействие при расследовании крушения самолёта украинской авиакомпании.

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Напомним, самолёт Boeing 737−8KV авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился под Тегераном 8 января 2020 г. Лайнер летел из иранской столицы в Киев и пропал с радаров через шесть минут после взлёта.

Все 177 человек, находившиеся на борту, погибли. Рассматривается семь версий причин крушения.

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