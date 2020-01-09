Сухум, , 19:50 — REGNUM Пять депутатов парламента Абхазии были направлены для проведения переговоров к действующему президенту страны Раулю Хаджимбе. Об этом 9 января сообщает Sputnik Абхазия.

Депутаты парламента Леонид Чамагуа, Илья Гуния, Инал Тарба, Дмитрий Гунба и Алхас Джинджолия были направлены на государственную дачу к президенту Абхазии Раулю Хаджимбе для обсуждения возникшей в стране ситуации.

Делегация депутатов должна будет предъявить действующему президенту страны требования оппозиции, захватившей здание администрации президента в Сухуме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к собравшимся перед зданием администрации президента в Сухуме обратился представитель оппозиции и один из организаторов протеста Ахра Авидзба. Он заявил, что основное требование оппозиции — проведение новых выборов главы государства.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба назвал возникшую в стране ситуацию попыткой государственного переворота и пояснил, что власти страны делают всё возможное для удержания происходящего в конституционном русле.

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