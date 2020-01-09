Москва, , 19:29 — REGNUM Ситуацию в Сирии, Ливии и в Иране обсудили по телефону российский и пакистанский министры иностранных дел Сергей Лавров и Шах Махмуд Курейши, сообщили 9 января в пресс-службе МИД РФ.

Беседа состоялась по инициативе Исламабада. Первой темой переговоров стала ситуация в Иране, а именно — гибель командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

«С российской стороны было отмечено, что действия Вашингтона в нарушение норм международного права грозят тяжёлыми последствиями для регионального мира и стабильности», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также обсуждались шаги по урегулированию ситуации в Сирии и в Ливии, причём пакистанская сторона дала положительную оценку переговорам глав РФ и Турции 8 января 2020 г. Стамбуле.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тегеране заявляют, что не намерены прекращать военное противостояние с США.

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