Киев, , 19:28 — REGNUM У украинского самолёта, потерпевшего крушение, не могла случиться такая техническая неисправность, которая не дала бы экипажу никакого шанса спасти людей, заявил сегодня, 9 января. экс-президент компании «Международные авиалинии Украины» и член набсовета Юрий Мирошников.

Эксперт признал, что нельзя утверждать, чтосамолёт не может поломаться только потому, что он новый, 2016 года производства.

«Но зная, насколько многократно зарезервированы все системы Boeing 737−800, зная отчёты о техническом состоянии нашего красавца Romeo (а на техническом обслуживании мы никогда не экономили и не экономим, безопасность полётов — наш главный приоритет), я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанса нашему экипажу спасти людей», — заявил Мирошников.

ИА REGNUM напоминает, что самолёт был произведён в 2016 году и прошёл последнее плановое техническое обслуживание 6 января. Сегодня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские специалисты рассматривают в общей сложности семь версий катастрофы самолёта, из которых четыре открытые, а еще три — закрыты от общественности.