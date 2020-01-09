Сухум, , 19:29 — REGNUM Организаторы акции протеста в Абхазии ожидают прибытие в Сухум лидера «Блока оппозиционных сил» Аслана Бжании. Об этом 9 января заявил протестующим один из организаторов протеста Ахра Авидзба.

Авидзба вышел к собравшимся у здания администрации президента Абхазии участникам акции протеста и заявил, что ожидается приезд лидера «Блока оппозиционных сил» Аслана Бжании. Лидер оппозиции должен подъехать, по словам Авидзбы, к 20:00 мск.

Также Авидзба сообщил собравшимся, что главным требованием оппозиции сейчас является проведение новых выборов президента Абхазии. Требовать отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы, по словам представителя оппозиции, задача не стоит, так как сейчас в стране нет законно избранного главы государства.

В настоящее время обстановка у здании администрации президента Абхазии в Сухуме спокойная.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Абхазии Рауль Хаджимба назвал ситуацию в стране попыткой государственного переворота.

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