Киев, , 19:15 — REGNUM Представители Ирана, по первым впечатлениям, не собираются что-то от кого-то засекречивать в ходе расследования крушения украинского самолета компании МАУ.

Об этом вечером 9 января сообщил источник в государственной комиссии Украины, работающий в Тегеране, военному журналисту Юрию Бутусову.

Источник заявил, что в соответствии с Чикагской конвенцией Иран собирается предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли.

«Иранцы демонстрируют нормальный диалог, нет сигналов, что какую-то информацию намеренно хотят скрыть, пока все достаточно корректно и открыто», — отметил он.

ИА REGNUM отмечает, что украинская делегация в составе 45 специалистов отправилась в Тегеран сегодня ранним утром.

Днем 9 января глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Тегеран официально пригласил к участию в расследовании катастрофы представителей Украины, США и других причастных к трагедии стран.