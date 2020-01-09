Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Проблемы Венесуэлы нужно решать путём формирования переходного правительства, сообщил 9 января американский госсекретарь Майк Помпео в опубликованном заявлении.

Комментируя происходящее в Венесуэле, глава Госдепа отметил, что мира и процветания страна сможет добиться при помощи переговоров.

Помпео «Переговоры могут открыть путь выхода из кризиса за счёт переходного правительства, которое организует свободные и честные выборы».

Напомним, США способствовали нестабильности в Венесуэле, объявив президентом этой страны своего ставленника Хуана Гуайдо. При этом они неоднократно заявляли, что Николас Мадуро (законный президент Венесуэлы) «должен уйти».

Теперь вместо Гуайдо, который до сих пор являлся председателем венесуэльской Национальной ассамблеи (парламента), избран Луис Парра. Американские сателлиты уже заявили, что не считают его избрание легитимным.

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