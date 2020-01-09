Санкт-Петербург, , 19:08 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил в Законодательное собрание региона кандидатуру нового заместителя главы правительства Ленобласти по безопасности. На эту должность предлагается назначить генерал-майора полиции Михаила Ильина, курирующего полицию Ленинградской области в руководстве ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Должность заместителя губернатора по безопасности в правительстве Ленобласти до недавнего времени занимал экс-сотрудник ФСО Валерий Пикалёв, но в декабре 2019 года он был назначен вице-губернатором Петербурга, главой администрации губернатора Северной столицы.

Как отмечает ИА REGNUM, генеральское звание Михаил Ильин получил накануне нового назначения, всего несколько дней назад, 30 декабря 2019 года, по указу президента Владимира Путина.

В начале 2019 году тогда еще полковника Ильина считали одним из возможных кандидатов на пост руководителя Главка МВД России по Петербургу и Ленобласти, однако в итоге на этот пост в феврале 2019 года был назначен генерал из Москвы Роман Плугин.

Читайте об этом: Кандидат на пост главы петербургского ГУ МВД проходит согласование — СМИ