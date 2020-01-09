Минск, , 19:07 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никакой катастрофы не произойдет, если его стране так и не удастся договориться с Российской Федерацией о поставках углеводородов. Об этом он заявил сегодня, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства, и премии «Белорусский спортивный Олимп».

По словам Лукашенко, ему так и не удалось договориться с Россией о поставках нефти и газа, так как стороны не сходятся в цене. Лукашенко утверждает, что Россия хочет продавать нефть Белоруссии по ценам выше рыночных.

Вместе с тем президент Белоруссии не видит катастрофы в том, что договориться по углеводородам с Россией не удастся. Он подчеркнул, что как бы ни шли переговоры между руководством двух стран, все равно русские — братский для белорусов народ.

«По-разному могут устраивать свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне — наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией», — сказал он.