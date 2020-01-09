Париж, , 18:57 — REGNUM Слезоточивый газ был применён в Париже против протестующих противников пенсионной реформы, пишет 9 января Le Figarо.

Уточняется, что некоторые участники протестов, которые прошли в районе площади Монтолон, кидали в полицейских бутылки и камни. Агрессивное поведение стало ответом на попытки правоохранителей оттеснить протестующих.

Полиция в результате разогнала демонстрантов, использовав слезоточивый газ.

Напомним, протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются с прошлого года. 9 января по Парижу прокатилась новая волна манифестаций. Девять человек задержаны.

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