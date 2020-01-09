Сухум, , 18:59 — REGNUM Состояние спикера парламента Абхазии Валерия Кварчии оценивается врачами как нормальное. Об этом 9 января сообщает Sputnik Абхазия.

Согласно информации от главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулии, состояние спикера парламента Абхазии Кварчии оценивается как нормальное. Причину, по которой спикер был госпитализирован, главврач комментировать отказался.

Спикер парламента Абхазии Кварчия почувствовал себя плохо и был госпитализирован прямо во время заседания депутатов Народного Собрания, собранного в связи с протестами оппозиции в Сухуме.

Один из лидеров оппозиции Абхазии Алхас Квициния сообщил, что он сейчас видит в стране только один лигитимный орган власти — парламент. По мнению Квицинии, парламент должен убедить действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбу добровольно покинуть свой пост.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикера парламента Абхазии врачи увели с заседания депутатов