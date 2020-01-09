Рим, , 18:48 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте готов рассмотреть вопрос о присоединении к правящей коалиции партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», заявил Конте журналистам в четверг, 9 января, передает Adnkronos.

Пока, по словам премьер-министра, такого вопроса на повестке дня нет, однако он может быть обсужден, тем более что присоединение партии Берлускони к коалиции стало бы «весьма значимым» шагом.

Правящую коалицию сформировали в сентябре 2019 года популисты, либералы и партия Маттео Ренци. Партия Берлускони находится в оппозиции вместе с двумя другими правоцентристскими партиями — Маттео Сальвини и Джорджи Мелони.

Переход Берлускони в стан «оппонентов» вполне возможен: рейтинг его партии снизился до 5%, он не сможет рассчитывать на получение значимых постов в составе правицентристской коалиции в случае ее победы на выборах — при этом присоединение к действующей коалиции может спасти эту последнюю (проигрывающую правым более 10% в социологических рейтингах), и Берлускони, прекрасно об этом знающий, может потребовать от гипотетических «союзников» неизмеримо больших бонусов.