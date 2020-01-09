Сухум, , 18:42 — REGNUM Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия почувствовал себя плохо во время экстренного заседания депутатов Народного собрания в Сухуме. Об этом 9 января сообщает Sputnik Абхазия.

Спикеру парламента стало плохо во время заседания депутатов Народного собрания, к нему была вызвана бригада скорой помощи. Врачи увели Кварчию, по предварительным данным, у него подозревают сердечный приступ.

Специальное заседание депутатов Народного собрания проводится в связи с акциями протеста в Сухуме. Оппозиция президента Абхазии потребовала отставки действующего президента Рауля Хаджимбы. Один из лидеров оппозиции Абхазии Алхас Квициния призвал депутатов убедить Рауля Хаджимбу покинуть свой пост.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оппозиция предложила объявить вотум недоверия президенту Абхазии Раулю Хаджимбе.

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