Рим, , 18:34 — REGNUM Депутат от партии популистов «Движение 5 звезд» (входит в правящую коалицию Италии) Джузеппе Брешиа в четверг, 9 января, внес в парламент законопроект об изменении избирательной системы страны по так называемому «немецкому образцу».

В частности, предложено отменить выборы в одномандатных округах, перейти на чисто пропорциональную систему выборов парламента и установить 5-процентный проходной барьер.

Как сообщалось ранее, в Италии может быть проведен референдум о сокращении численности депутатов в обеих палатах парламента. Одновременно с этим оппозиция намерена провести референдум и отклонить предложенный коалицией переход на чисто пропорциональную систему выборов.