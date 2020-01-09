Минск, , 18:21 — REGNUM Заявления о намерении отстаивать суверенитет Белоруссии делаются от души, заявил 9 января белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства.

Белорусский лидер, обращаясь к согражданам, отметил, что не раз за последнее время говорил публично о независимости и суверенитете страны.

Лукашенко «Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее, и не просто привержен».

Президент Белоруссии отметил, что страну пришлось строить с нуля, «на обломках огромной империи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре Лукашенко прокомментировал идею объединения РФ и Белоруссии.

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