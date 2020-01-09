Минск, 9 января 2020, 18:21 — REGNUM Заявления о намерении отстаивать суверенитет Белоруссии делаются от души, заявил 9 января белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства.
Белорусский лидер, обращаясь к согражданам, отметил, что не раз за последнее время говорил публично о независимости и суверенитете страны.
Президент Белоруссии отметил, что страну пришлось строить с нуля, «на обломках огромной империи».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре Лукашенко прокомментировал идею объединения РФ и Белоруссии.
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