Сухум, , 18:33 — REGNUM Попыткой государственного переворота назвал ситуацию в стране действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба. Заявление президента 9 января было показано в эфире «Абхазского телевидения».

Как заявил Хаджимба, нынешние события в стране являются попыткой государственного переворота и нужно принять все меры для нормализации ситуации в стране, чтобы все структуры работали в нормальном режиме.

Президент Абхазии пояснил, что власти страны делают всё от них зависящее для удержания ситуации в республике в конституционном русле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к соотечественникам после заседания Совбеза с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Также он сообщил о переводе всех силовых структур в стране на режим усиленного несения службы.

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