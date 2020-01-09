Севастополь, , 18:11 — REGNUM Растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, но ни один провокационный вызов с их стороны не останется без ответа. Об этом 9 января на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ в Севастополе заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав», — отметил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин посетил совместные учения Черноморского и Северного флотов в Чёрном море и выставку, посвящённую развитию Военно-морского флота и перспективного вооружения в Севастополе.

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