Тегеран, , 18:03 — REGNUM Ракетный удар Ирана по военным объектам США в Ираке был лишь «началом серии атак во всём регионе», заявил 9 января командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

По его словам, целью ракетных ударов по базам в Ираке было нанесение ущерба «американской военной машине», а не уничтожение военнослужащих США.

«Если бы мы планировали убивать, мы могли бы продумать операцию таким образом, чтобы 500 американских военных были убиты на первом её этапе, а в случае их ответных действий ещё до пяти тысяч погибли бы в следующие 48 часов», — приводит слова военного телеканал Al Arabiya.

Напомним, Иран 8 января нанёс ракетный удар по военным объектам США в Ираке в ответ на гибель 3 января главы спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада.

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