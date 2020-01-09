Милан, Италия, , 18:03 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил «детские» ошибки при попытке стать посредником в урегулировании ливийского кризиса, заявил в четверг, 9 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Конте почему-то решил сначала поговорить с «тем, кто вел бомбардировки», после чего был предсказуемо проигнорирован «тем, кто подвергся этим бомбардировкам», такой ошибки не допустил бы и детсадовец, полагает лидер итальянской оппозиции.

Ситуация в Ливии чрезвычайно сложна, а если допускать подобные политические ошибки, то способствовать ее урегулированию в интересах в том числе и Италии будет практически невозможно, отметил также Сальвини.