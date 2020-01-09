Сухум, , 18:17 — REGNUM Экстренное заявление по результатам заседания Совета безопасности в связи с акциями протеста оппозиции сделал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Текст заявления опубликован на официальном сайте президента.

Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с просьбой не поддаваться на провокации. Он заявил, что им как гарантом Конституции страны были даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля.

Также президент Абхазии уведомил граждан страны, что все силовые структуры были переведены на усиленный режим несения службы, а все органы государственной власти продолжают свою работу в штатном режиме.

Хаджимба пояснил, что в случае необходимости им будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Такое развитие ситуации было обговорено на экстренном заседании Совбеза. В связи с непростой обстановкой в стране президент Абхазии призвал граждан сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оппозиция предложила объявить вотум недоверия президенту Абхазии Раулю Хаджимбе и всему составу кабинета министров. В настоящее время в Абхазии началось заседание Народного собрания в связи с беспорядками в Сухуме.

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