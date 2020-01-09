Севастополь, , 18:04 — REGNUM Доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%. Об этом 9 января на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ в Севастополе заявил президент России Владимир Путин.

«В ближайшее время доля современных вооружений и техники в МВФ должна составить 70%. Этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать», — отметил Путин.

Он также напомнил, что вопросы модернизации флота рассматривались в декабре 2019 года в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России посетил совместные учения Черноморского и Северного флотов в Чёрном море и выставку, посвящённую развитию Военно-морского флота и перспективного вооружения в Севастополе.

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