Сухум, , 17:57 — REGNUM В Абхазии сторонники оппозиции, которые захватили здание администрации президента, требуют назначить дату внеочередных президентских выборов. Соответствующее заявление сделали сегодня, 9 января, лидеры оппозиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, абхазская оппозиция не согласилась с результатами президентских выборов, по итогам которых Рауль Хаджимба остался президентом Абхазии.

Сегодня в центре Сухума перед зданием администрации президента собрался оппозиционный митинг. Президент Хаджимба спешно покинул здание администрации, которое митингующие решили взять штурмом. В итоге здание было захвачено.

Теперь протестующие требуют, чтобы парламент Абхазии назначил дату внеочередных выборов президента.

«Парламент должен назначить дату новых выборов президента. Мы ожидаем, что депутаты соберутся на внеочередное заседание и решат этот вопрос», — сказал один из организаторов митинга Ахра Авидзба.