Севастополь, 9 января 2020, 17:57 — REGNUM Последние годы развитию ВМФ России уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства. Об этом 9 января на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ в Севастополе заявил президент России Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России посетил совместные учения Черноморского и Северного флотов в Чёрном море и выставку, посвящённую развитию военно-морского флота и перспективного вооружения, в Севастополе.
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