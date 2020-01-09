Севастополь, , 17:57 — REGNUM Последние годы развитию ВМФ России уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства. Об этом 9 января на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ в Севастополе заявил президент России Владимир Путин.

«Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащённым по последнему слову техники», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России посетил совместные учения Черноморского и Северного флотов в Чёрном море и выставку, посвящённую развитию военно-морского флота и перспективного вооружения, в Севастополе.

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