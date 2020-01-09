Псков, , 17:46 — REGNUM На вооружение Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в январе 2020 года поступит батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М, в который входит более 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Об этом сообщает сегодня, 9 января, пресс-служба Министерства обороны РФ.

Это седьмой по счёту батальонный комплект боевой техники, поступающий на вооружение Воздушно-десантных войск. Поставка техники будет произведена в соответствии с государственной программой вооружения.

Новую технику в торжественной обстановке получат военнослужащие одного из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно-штурмового полка, дислоцированного в Пскове. В течение двух месяцев экипажи боевых машин осваивали курс переподготовки в Омске.