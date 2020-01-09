Рим, , 17:43 — REGNUM Европейский союз должен способствовать введению эмбарго на поставки оружия в Ливию, заявил в четверг, 9 января, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

В Ливии, помимо внутреннего противостояния, в настоящее время также имеют место «вторжения со стороны третьих стран», отметил также министр.

Следует как можно быстрее определить дату конференции по ливийскому вопросу, которая должна пройти в Берлине, и посадить за стол переговоров всех участников конфликта, добавил Ди Майо.