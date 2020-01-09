Минск, , 17:43 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация якобы хочет продавать нефть его стране по ценам выше рыночных. Об этом он заявил сегодня, 9 января.

Напомним, что Россия и Белоруссия в конце 2019 года так и не смогли окончательно договориться об углублении интеграции двух стран. Камнем преткновения стали нефть, газ и налоги.

В итоге новые долгосрочные контракты на поставку российской нефти и российского газа заключены не были, хотя краткосрочные поставки осуществляются.

Суть проблемы в том, что Минск хочет сохранения статуса-кво по интеграции и продолжить получать российские углеводороды по льготным ценам. Российская позиция в том, что льготные цены могут быть предоставлены только при углублении интеграции между двумя странами.

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?» — заявил сегодня Лукашенко.

Российская сторона пока никак не прокомментировала это заявление.