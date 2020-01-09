Екатеринбург, , 17:51 — REGNUM Часть взятки, за которую ранее осудили экс-мэра Каменска Уральского (Свердловская область) Михаила Астахова, обращена в пользу областного бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Свердловский бюджет пополнился на сумму в 1 млн 8 тысяч 686 рублей (15 тысяч 300 долларов). Данные средства проходили по уголовному делу Астахова как вещественные доказательства.

У приставов больше нет исполнительных производств по делу Астахова.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновник признали виновным в коррупции в июне 2018 года. Позже ему смягчили приговор — в итоге Астахов получил условный срок и штраф.

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