Брюссель, , 17:39 — REGNUM НАТО рассматривает Чёрное море как стратегический для себя регион. Об этом заявил 9 января генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

«Североатлантический альянс намерен продолжать усиливать своё присутствие в данном регионе», — подчеркнул он.

Напомним, в октябре, во время визита в Одессу, Столенберг также заявил, что Чёрное море имеет «огромное стратегическое значение» для НАТО. Он напомнил, что прибрежные страны — Румыния, Болгария и Турция являются членами альянса, а Украина и Грузия — его «партнерами».

В апреле минувшего года генсек НАТО сообщал, что альянс намерен расширить масштабы разведывательных операций и военных учений в Чёрном море.